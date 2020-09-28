İBB’nin kararı ne adalete ne de vicdana sığar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aldığı kararla gazete satış büfelerinin kiralarına yüzde 400 ila yüzde 600 arasında zam yaptı. İBB büfelere 'yenileme' adı altında 300 bin lirayı aşan fatura çıkardı. Büfe işleten esnaf, zamlardan sonra ne yapacağını şaşırdı. İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, İBB'nin kira yardımında bulunmadığını oluşturulan algıyla da vatandaşa yanlış bilgi verildiğini belirtti. Karasu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu olay İBB Meclisi'nde. AK Parti grubunun büfelere yapılan zamları açmasının ardından söz alan CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı'nın bizler için 'yandaş, yancı ve rantçı' demesiyle başladı. Ben kendim CHP üyesiyim ancak konu emek ve ekmek mücadelesi olunca siyaset yapmam. Biz rantçı değiliz. İBB konuyla ilgili yaptığı açıklama ile kendini açığa çıkartıyor. Tarık Balyalı'nın açıklamasıyla 2018'deki kira gelirleri ile 2019'daki kira gelirleri arasında yüzde 22 artış olduğunu belirtiyor. Büfe sayısı ise 1 yıl içinde 181'den 176'ya düşmüşken kiralarımıza yüzde 22 zam yapıldığını kendisi söylüyor. Ancak açıklamada diyorlar ki 2015'ten bu yana zam yapılmamış. Aksine 2015'ten bu yana her yıl düzenli olarak TEFETÜFE oranında zam yapılmış ve son 5 yılda yapılan zam oranı yüzde 90'dır.". İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Büfelerden pandemi sürecinde hiç kira almayacağız' açıklamasına rağmen Kültür A.Ş'nin 9 aylık kiraların tamamını zamlı olarak istediğini belirten Karasu, "Burada da bir algı yapıldı. Vatandaş da zannediyor ki büfeler 9 aydır kira ödemiyor beleşe oturuyorlar. Hayır! Birikmiş 9 aylık kirayı zamlı olarak istediler. Alınan bu karar ne yasaya ne adalete ne hakka ne de vicdana uygundur. En kısa sürede bu hatadan dönülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ise, "İBB Başkanı İmamoğlu esnafa köstek değil destek olsun. Mevcut kiralar zaten çok yüksek. Kirayı artıracağına feragat etsin. Hem kirada artış hem yenileme bedeli istenmesi abesle iştigaldir" çağrısı yaptı. Palandöken, konuyu Ticaret Bakanlığı ile paylaştıklarını anlattı.