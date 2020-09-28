Suriyeli girişime AB’den destek

Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) arasındaki işbirliğine dayanarak uygulanan proje kapsamında Gaziantep ve Şanlıurfa'da pilot uygulama hayata geçecek. Hibe programı için 6 Kasım 2020'ye kadar başvurular kabul edilecek. Toplam hibe miktarı ise 1.8 milyon euro olarak belirlendi. Kalkınma Ajansları Daire Başkanı Ahmet Şimşek, projenin farkının Kalkınma Ajanslarının süreç içerisinde yer alması olduğunun altını çizdi. AB Delegasyonu FRIT Birimi Başkanı Libor Chlad da, ENHANCER Projesi'nin amacının Suriyeli mültecilere yerel halkla birlikte sürdürülebilir geçim kaynakları sunulması olduğunu vurguladı.