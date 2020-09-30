Ormanköy Çarşı’da dükkânlar satışta

DAP Yapı tarafından Çekmeköy'de hayata geçirilen Ormanköy projesinde, mağaza ve dükkânların yer aldığı ticari üniteler için ön talep başladı. Özellikle geniş ailelerin ve oturmaya yönelik taleplerin yoğun olduğu, 'Sağlıklı Ev' konseptiyle ormanın içerisinde hayata geçirilen projenin ticari üniteleri, ön talep avantajıyla yatırımcılara sunuluyor. Ticari etki alanı olarak 2 milyon insana hitap eden Alemdağ Caddesi'nin en değerli bölgesinde, 70 adet, 68 metrekare ile 450 metrekare arasında mağaza ve dükkânın bulunduğu proje, merkezi konumuyla yatırımcılara büyük bir avantaj sunuyor. Ticari üniteler için ayrıca 120 ay vade imkânı sağlanıyor.Ormanköy Çarşı'daki dükkân ve mağazalar, Alemdağ Caddesi üzerinde, yürüme mesafesindeki yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı, araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölge halkına hitap ediyor. Cadde mağazacılığının önümüzdeki dönemde de yoğun ilgiyle karşılaşacağını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Ormanköy projemizin içinde yer alan Ormanköy Çarşı, İstanbul'un en yeni, en dinamik ve sağlıklı ev konseptine en yaraşır alışveriş ortamını ziyaretçilerine ve perakende sektörüne sunmuş olacak. Bölgenin ilk planlı mağaza karması olma özelliğine sahip Ormanköy Çarşı ile cadde mağazacılığına yeni bir bakış açısı sunacağız" dedi.Yılmaz şöyle devam etti: "Alemdağ Caddesi, son yıllarda ciddi bir insan trafiğine sahne oluyor. Ormanköy Çarşı'daki ticari üniteler, yatırımcılar ve perakende sektörü açısından büyük potansiyel taşıyor. Özellikle beyaz yakalı ve alım gücü yüksek bir kesimin yaşadığı bu bölge, nitelikli göç alması ve genç bir nüfusa hitap etmesi nedeniyle de bir numaralı çekim merkezi olmayı sürdürecek."5+1'e kadar farklı konut seçeneklerinin bulunduğu Ormanköy projesi, bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerle dikkat çekiyor. Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde yer alan projenin yüzde 90'ı yeşil alanlar için ayrıldı. Projede yaklaşık 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanı, gölet, ceylanlar için koru alanı, atlar için özel padok alanı, alabalık gölü, açık hava sinema ve konser alanı, 3 bin metrekareye yaklaşan etkinlik alanı ve yarı olimpik havuz da yer alıyor.