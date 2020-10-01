FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün borsa hilesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savcılarından Zekeriya Öz'ün, 17-25 Aralık 2013 yargı darbesi girişiminden önce FETÖ'cü iş insanına borsa işlemi yaptırarak onu zarardan kurtardığı belirlendi. Öz'ün, 500 bin dolar aldığı iş insanı Burak Başlılar ile birlikte eski Mali Şube Başkomiseri Özgür Erol'a, 17-25 Aralık'tan bir gün önce borsada işlemler yaptırarak her ikisini yüklü zarardan kurtardığı anlaşıldı. SABAH'ın ulaştığı evraka göre Başlılar, operasyonun kamuoyuna duyurulmasından sonra satış işlemini yapmış olsaydı yaklaşık 1.5 milyon TL zarar edecekti. Ancak Öz'ün sayesinde zararı 400 bin lirada kaldı. İşte detaylar:

Belgelere göre; Öz'le yüzlerce kez görüşen Başlılar, operasyonun kamuoyuna duyurulmasından sonra satış işlemini yapmış olsaydı yaklaşık 1.5 milyon TL zarar edecekti. Ancak Öz'ün sayesinde zararı 400 bin lirada kaldı.

Borsa hilesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen yargılamalarda bir gizli tanığın ifşaası üzerine ortaya çıktı. İfade üzerine Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak gizli tanığın belirttiği Başlılar ve Erol'un, basında 17-25 Aralık soruşturmaları olarak bilinen operasyonlardan bir gün önce yüklü miktarda işlem yaptıklarını ve işlem sonrası var olması gereken maddi zararı bertaraf ettiklerini bildirdi. Savcılığa sunulan dilekçede, 17-25 Aralık soruşturmaları olarak bilinen operasyonların ülke ekonomisine, sermaye piyasasının geneline ve borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına ve değerlerine etki edebilecek nitelikte olduğu kaydedildi.







Söz konusu operasyonların 17 Aralık 2013 tarihi sabah saatleri itibarıyla basında yer almasından önce henüz kamuya açıklanmamış olmasına rağmen Başlılar ve Erol tarafından operasyon bilgisinin elde edildiği ve böylelikle maddi zararın önlendiği belirtildi. Dilekçede, şüphelilerin soruşturmaların bilinir hale gelmesinden önce bilgi sahibi olarak satış pozisyonu aldığı ve 16 Aralık ile 24 Aralık günü yüksek montanlı vadeli satış yaptığı kaydedildi.



BİLGİ SUİSTİMALİ SUÇUNU İŞLEDİLER



Başlılar ve Erol soruşturma sırasında alınan ifadelerinde özetle, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Erol ve Başlılar hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, 17-25 Aralık soruşturmaları olarak bilinen olaylar öncesinde, soruşturmalarına ilişkin içsel bilgiye erişim olanağı bulunan Öz ile arasında ilişki bulunduğu ve bu ilişki sayesinde 'bilgi suistimali' suçunu işledikleri ileri sürüldü. Beşer yıla kadar hapisleri istenen ikili, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.



SPK İHBAR ETTİ



SPK'nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda, işadamı Burak Başlılar'ın 17-25 Aralık soruşturmaların yürütüldüğü sırada savcı olan Öz'le 158 adet iletişim kaydı tespit edildi. Borsa İstanbul'da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 30 hisse senedi için işlem yapan Başlılar, bin 200 adet uzun zamanlı işlemi bulunmasına rağmen bin 100 adedi 16 Aralık günü işleme koydu. Operasyonların kamuoyuna yansıması sırasında işlem yapsaydı yaklaşık 1.5 milyon TL zarar edeceği ancak 'insider trading' (içeriden bilgi) sayesinde zararın yaklaşık 400 bin lirada kaldığı belirlendi.

Başlılar'ın FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan 'Kimse Yok mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 22 Temmuz 2013'te 145 bin dolar gönderildiği de tespit edildi. 17-25 Aralık soruşturmalarının yürütüldüğü dönemde Erol'un da benzer şekilde borsada işlem yaparak zarardan kurtulduğu ortaya çıktı.

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