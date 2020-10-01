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| Türkiye'den yeni hamle! için tarih verildi

Türkiye son yıllarda milli enerji ve maden politikalarına ağırlık verdi. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi keşfi dünyada büyük dikkat çekti. Milli sondaj gemileri ile ve Karadeniz'i karış karış arayan Türkiye'nin filosuna yeni bir gemi daha katılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 10 Ekim'de sismik araştırmaya başlayacağını açıkladı.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 1.10.2020 09:46 Son Güncelleme: 1.10.2020 09:52 ABONE OL
SON DAKİKA | Türkiye'den yeni hamle! Kanuni sondaj gemisi için tarih verildi

haberi: Türkiye, ve Karadeniz'deki ve hamlelerine tüm hızıyla devam ederken Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir müjde geldi. Bakan Dönmez için önemli tarihi duyurdu.

SON DAKİKA | Türkiye'den yeni hamle! Kanuni sondaj gemisi için tarih verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 10 Ekim'de sismik araştırmaya başlayacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Türkiye'den yeni hamle! Kanuni sondaj gemisi için tarih verildi

10 EKİM'DE LİMANDAN DEMİR ALACAK

Dönmez, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" dedi.

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SON DAKİKA | Türkiye'den yeni hamle! Kanuni sondaj gemisi için tarih verildi
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