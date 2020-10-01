SON DAKİKA | Türkiye'den yeni hamle! Kanuni sondaj gemisi için tarih verildi

Son dakika haberi: Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz hamlelerine tüm hızıyla devam ederken Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir müjde geldi. Bakan Dönmez Kanuni sondaj gemisi için önemli tarihi duyurdu.