SON DAKİKA | Türkiye'den yeni hamle! Kanuni sondaj gemisi için tarih verildi

Son dakika haberi: Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz hamlelerine tüm hızıyla devam ederken Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir müjde geldi. Bakan Dönmez Kanuni sondaj gemisi için önemli tarihi duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 10 Ekim'de sismik araştırmaya başlayacağını açıkladı.
10 EKİM'DE LİMANDAN DEMİR ALACAK
Dönmez, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" dedi.