SON DAKİKA | Yüz binleri ilgilendiriyor! 2028'e kadar vergisiz dönem...

ÖĞRENCİ, EKİPMAN DESTEĞİ

Teknoparklarda yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi ve AR-GE personeli için, iki yıl süreyle bakanlık bütçesine konulacak ödenekle destek verilecek. Aynı ödenekle stajyerlere ödeme yapılacak. Bu bölgelerdeki destekler sadece, altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası için değil, Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipman ve yazılımlar için de geçerli olacak.

VERGİSİZ DÖNEM

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarından vergi alınmamasına ilişkin süre 2023 yerine 2028 sonuna kadar uzatıldı. Elde edilen kazançların bir kısmının, yeni fikirlere destek veren kulukça merkezlerinin kurulmasına katkı sağlaması planlanacak. Teknoparklardaki şirketlerin muafiyetleri arttırıldı. Bu kapsamdaki şirketlerin 2 yıl yerine, 3 yılda bir denetlenmesi sağlanacak.