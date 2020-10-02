Kocasinan Belediyesi kendi salçasını üretti

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Mayıs ayında ekimi yapılan yerli tohumdan üretilen domates fidelerinin mahsullerini topladı. İlk hasatta toplanan 1 ton domates kurulan dev kazanlarda salçaya dönüştü.

Geleneksel tohum yetiştiriciliği ve uygulanmasında Türkiye'de örnek olan Kocasinan Belediyesi, tamamen yerli tohumlardan elde edilen fidelerden toplanan organik domatesleri bünyesinde ki tesislerinde kullanmak üzere salça yaptı. Domatesleri çeşitli işlemden geçiren belediye personeli, kurulan kazanlarda kaynatarak salçaya dönüştürdü. 1 ton domatesten elde edilen yaklaşık 200 kg salça şişelenerek, belediyenin Kafe Sinan Tesisleri'nde hazırlanan ürünlerde kullanılmak üzere tesislere dağıtıldı.

GELENEKSEL TOHUMLAR, SALÇAYA DÖNÜŞTÜ

Belediye olarak tarıma verdikleri öneme vurgu yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleneksel tohumların yetiştiriciliği ve uygulaması noktasında Kocasinan Belediyesi olarak öncülük yaptıklarını belirterek; "Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de tarıma vermiş olduğumuz destek. Özellikle, genetiği ile oynanmamış geleneksel tohumlarımızın yetiştiriciliği ve uygulaması noktasında belediye olarak öncülük yapıyoruz. Kayseri bölgesine has yerli tohumlarla yetiştirdiğimiz fidelerden elde ettiğimiz domatesler bugün salçaya dönüştü. Kendi tesislerimizde halkımıza gönül rahatlığı ile sunmanın hazzını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.