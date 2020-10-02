Savunma sanayisinden yeni hamle! En zor senaryolar mümkün olacak...

ZOR SENARYOLAR TEKNOLOJİYLE MÜMKÜN OLACAK

Simsoft Genel Müdürü Gökçe Yıldırım Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yılı aşkın süredir eğitim simülatörleri alanında çalıştıklarını ve geniş ürün yelpazesine sahip olduklarını söyledi.

Savunma alanında kara ve deniz araçları, sivil alanlara çok çeşitli hizmet araçları ve iş makineleri için simülatörler geliştirdiklerini dile getiren Kalkan, bu simülatörlerle eğitimlerin standart hale getirildiğini, çok defa tekrarlanabildiğini, kalitenin artırıldığını, çeşitli durumların deneyimlenebildiğini ve bakım maliyetlerinin azaltılabildiğini belirtti. Kalkan, örneğin bir zırhlı aracın ya da otobüsün karlı veya buzlu bir havada kullanım eğitiminin sıklıkla yapılamayacağını, simülatörlerle ise bu ve benzeri çevresel şartlarda istenildiği kadar eğitim verilebildiğini dile getirdi.

Zırhlı araçlar için yürütecekleri projeye ilişkin bilgi veren Kalkan, şunları kaydetti:

"Önemli bir projeye imza attık. Türkiye için, savunma ve güvenlik sektörü için başarılı ve güzel bir adım olacağına inanıyoruz. Geçmişteki tecrübemiz ve başarımız bunun da başarıyla tamamlanacağını gösteriyor.