SON DAKİKA: EPDK'dan yeni doğal gaz kararı! Muaf sayılacak...

EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan diğer kurul kararına göre ise Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlar tarafından işletilmekte olan tesisler için, 4628 sayılı Kanun hükümlerine göre otoprodüktör lisansı üretim lisansına dönüştürülmüş şirketler, bir takvim yılı içerisinde lisanslarına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının 2021 yılı için yüzde 40'ını piyasada satabilecek.

EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan bir başka kurul kararında da Madeni Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11'inci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca yapılacak üretimlere ilişkin usul ve esaslarda da değişikliğe gidildi.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin Şanlıurfa'daki bir petrol işletme ruhsatının süresinin 8 yıl süreyle uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verildi.