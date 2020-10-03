Türkiye'nin en büyüğü olacak! Başkan Erdoğan dev projeyi açıyor...

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre baraj Bakan Bekir Pakdemirli'nin de sahadan katılacağı törenle açılacak. Törende, Reyhanlı Barajı'nın yanı sıra Hatay'da tamamlanan ve Türkiye'nin en büyük iletim kanalı olan Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ile Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi projelerinin de açılışları gerçekleştirilecek.