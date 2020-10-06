Lüks araçları hack’lediler!

Yeni nesil araçlardaki bilgisayar sistemleri dünyada otomobilleri korsanların hedefi yaptı. Türkiye'de de benzer bir hackleme skandalı savcılığa iletilen suç duyurusuyla ortaya çıktı. A.D. isimli bir işadamı, Audi, Volvo ve Scania marka araçların uzaktan müdahaleyle bozulduğu, daha sonra servis firmasının tamir için fahiş ücret istediği, bu yolla mağdur edildiğine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



SERVİSLER DE İŞİN İÇİNDE!

SABAH'a konuşan işadamı, lüks araçların sistemlerine uzaktan müdahale olabildiğini belirterek, "Genellikle otobanlarda araca uzaktan müdahale ile kontrollü şekilde arıza uyarısı veriliyor. Bazen araç durduruluyor. Siz de dolayısıyla servisi arıyorsunuz. Servis elemanı da uzaktan bağlanarak aracı tekrar çalıştırıyor ve bunun karşılığında çok ciddi paralar alıyor. Konuyu araştırdığımızda organize bir yapının olduğunu fark ettik, konuyu savcılığa ilettik. Aynı marka otomobillerde başka mağdur arkadaşlarımız da olduğunu öğrendik" dedi.







Uzmanlar, otomobillerin dijitalleşmesi ile birlikte siber risklerin ortaya çıkabileceğini belirterek, bu konuda çok ciddi açıklar olduğunu belirtiyor. Arabaların siber saldırılara karşı hem sigortalanması hem de buna karşı yazılımlar geliştirilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, uzaktan hacklenen arabalara karşı önlemler alınabileceğini söylüyor. Uzmanlar, finans, ödeme, telekom sektöründe kullanılan blockchain tabanlı güvenlik yaklaşımının ileride ön plana çıkacağını, yakın gelecekte bunun otonom araçlar ve sağlık sektöründe de devreye alınacağını belirtiyor.



HACKER'LARIN ODAĞINDA

Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, otomotiv sektöründe otonom araçların hızla yayılmaya başladığını, araç içindeki veya dışındaki "sensor" ve "IoT" teknolojileri merkezi veya araç içinde daha fazla veri paylaşımında bulunulduğunu belirterek, "Büyük veri hızla artıyor. Bu sürecin farkında olan hacker'ların da ilgi odaklarından birisi artık otonom araçlar. Üreticiler testler sırasında birçok atak ile karşı karşıya kalıyorlar" dedi.

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