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haberi | Bakan Kasapoğlu duyurdu: ve krediler hesaplara yatmaya başladı

haberi: Gençlik ve Spor Bakanı , ekim ayı ve kredileri ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 10:02 Son Güncelleme: 6.10.2020 10:08 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilere güzel haberi duyurdu. Bakan Kasapoğlu ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı
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