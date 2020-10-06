Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kamu bankalarının (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) başlattığı cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi paketi ile başta konut olmak üzere taşıt ve diğer kredilerin kullanımında rekor artış yaşanmıştı. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar hem ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek hem de ihtiyaçlarını karşılamak için güncel taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranlarını takip ediyor. Biz de haberimizde en yeni oranları listeledik!

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, Yapıkredi, TEB ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29