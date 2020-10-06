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ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Kredi kullanmak isteyen milyonlarca vatandaş bankaların güncel konut-taşıt- faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bankalar müşterilerine çeşitli fırsatlar sunarken kendileri için en uygun seçeneği bulmak isteyen kişiler 'güncel kredi faiz oranları ne kadar?' 'ihtiyaç-taşıt-' sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki , , Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankalar müşterilerine hangi oranları sunuyor? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.10.2020 09:59 Son Güncelleme: 6.10.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Kamu bankalarının (Ziraat, , ) başlattığı cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi paketi ile başta konut olmak üzere taşıt ve diğer kredilerin kullanımında rekor artış yaşanmıştı. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar hem ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek hem de ihtiyaçlarını karşılamak için güncel taşıt-konut- faiz oranlarını takip ediyor. Biz de haberimizde en yeni oranları listeledik!

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, Yapıkredi, TEB ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34
: 1.3
Konut kredisi: 1.29

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
: 1.65
Taksitli : 1.99

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.31
: 1.30
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.81
: 1.75
Konut kredisi: 1.30
: 1.37

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 1.30
: 1.30
Ev kredisi: 1.25

Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

1.39
Konut kredisi: 1.31
: 1.47

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

TEB FAİZ ORANLARI:

: 1.24
: 1.3
Konut kredisi: 1.34

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.19
Konut kredisi: 1.58
: 1.61

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.36
Mortgage kredisi: 1.34

Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
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