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sürecinde servetlerine kattılar! Yeni bir rekora ulaştı

salgını dünya ekonomilerini derinden etkilerken, dolar milyarderleri servetlerini bu süreçte katladı. Küresel ekonomik resesyona rağmen "süper zenginler" servetlerini dörtte bir oranında artırdı. Dolar milyarderlerinin serveti 10,2 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora ulaştı. İşte haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 12:16 Son Güncelleme: 7.10.2020 13:01 ABONE OL
Corona virüs sürecinde servetlerine servet kattılar! Yeni bir rekora ulaştı

Koronavirüs (Kovid-19) krizinin belirsizliğini koruduğu ortamda dolar milyarderlerinin serveti de 10,2 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora ulaştı.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ve çokuluslu danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC)'ın "2020 Raporu"nu yayınladı. Buna göre, Temmuz 2020'nin sonunda dünyanın en zengin yaklaşık 2 bin 200 kişisinin serveti 10,2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Corona virüs sürecinde servetlerine servet kattılar! Yeni bir rekora ulaştı

2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8,9 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.

NİSAN-TEMMUZ DÖNEMİNDE SERVETLERİ YÜZDE 27.5 ARTTI

Raporda, artışın başlıca nedeni menkul kıymetler fiyatlarındaki yükseliş olarak gösterilirken; söz konusu dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da 2 bin 158'den 2 bin 189'a çıktı. Rapora göre, dolar milyarderlerinin bu yılın nisan-temmuz döneminde servetlerini yüzde 27,5 artırması dikkati çekti.

raporunda, her sektördeki milyarderlerin nisan- temmuz döneminde servetlerinin çift haneli arttığına yer verilerek, teknoloji, sağlık hizmetleri ve imalat sektörlerindeki milyarderlerin servetlerindeki artışın yüzde 40 civarında olduğu belirtildi.

Corona virüs sürecinde servetlerine servet kattılar! Yeni bir rekora ulaştı

2018'den, Temmuz 2020'ye kadar, teknoloji milyarderleri servetlerinin yüzde 42,5 artırarak 1,8 trilyon dolara yükselttiğine yer verilen raporda, sağlık sektöründe faaliyet gösteren milyarderlerin de bu dönemde servetlerini 50,3 artarak yaklaşık 259 milyar dolara çıkardığı ifade edildi.

Milyarderin servetinin üçte biri ABD'ye ait olurken, bunu Çin ve Almanya izledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise 119 milyarderin toplam serveti 595 milyar dolar oldu.

Corona virüs sürecinde servetlerine servet kattılar! Yeni bir rekora ulaştı

Amerikan Forbes dergisi "En Zengin 400 Amerikalı" listesini geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Listenin 1. sırasında, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos yer almıştı. Son 1 yılda servetine 65 milyar dolar daha katan Bezos'un toplam mal varlığı 179 milyar dolara ulaştı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise listenin ikinci sırasında yer aldı. Şu andaki toplam serveti 111 milyar dolar olan Gates, son 1 yılda 5 milyar dolar zenginleşti.

Listenin 3. sırasında ise sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg yer aldı. Son 1 yılda servetine 15,4 milyar dolar katan Zuckerberg'in toplam mal varlığı 85 milyar dolara ulaştı.

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Corona virüs sürecinde servetlerine servet kattılar! Yeni bir rekora ulaştı
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