Iğdır Üniversitesi'den yerli dezenfeksiyon cihazı hamlesi

Iğdır Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Aldez ismi verilen Dezenfeksiyon Cihazlarında yeni modeller üretimine başlandı. Cihazın ikinci modeli olan UV-03 seri üretime geçti. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma şunları aktardı. "Iğdır Üniversitesi olarak, pandemi sürecinin bir an önce bitmesi için, çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Daha önce üretmiş olduğumuz Aldez DK 1.0 modeli ile taşınabilir materyallerin ve insanların birbiriyle temasını sağlayan her tür eşyanın dezenfeksiyonunu yapmayı mümkün hale getirmiştik. Şimdi seri üretimine başlamış olduğumuz UV-O3 modeliyle, hava ve ortam dezenfeksiyonu sağlanmış olacaktır. Böylece tüm bulaşıcı hastalıkların bulaşmasını engellemede önemli bir adım atmış olmaktayız. Dezenfeksiyon cihazlarımızın kullanılmasının yaygınlaşması ile Covid19 dâhil virüs, bakteri, mantar ve maytlar artık sağlığımızı tehdit edemeyecektir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Prof. Dr. Alma yerli ve milli olma konusunda üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapmaya çalıştıklarının mesajını vererek şunları söyledi; "Iğdır Üniversitesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu yerli ve milli üretimlerin desteklenmesi çalışmalarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yerli ve milli üretime vermiş olduğu önem ve ülkemiz bilim insanlarının, üreticilerinin hizmet etmesinin önünü açmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Nihat Aras/SABAH