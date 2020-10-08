İkinci el araç satışında dikkat çeken gelişme: Yüzde 15 düşüş gözlendi!

İLK 9 AYDA SATIŞLAR YÜZDE 26 YÜKSELDİ

Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde (Ocak-Eylül 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 593 bin 856 adet satış yapıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Geçen sene aynı dönemde 1 milyon 268 bin 200 adet satış gerçekleşmişti.

Ocak-Eylül döneminde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.