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satışında dikkat çeken gelişme: Yüzde 15 düşüş gözlendi!

online binek ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında ilana çıkan araçların yüzde 64'ü satıldı. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi. Eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 84 artışla 300 bin 946 adet olarak gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 13:58 Son Güncelleme: 8.10.2020 14:02 ABONE OL
İkinci el araç satışında dikkat çeken gelişme: Yüzde 15 düşüş gözlendi!

AA muhabirinin INDICATA'nın online pazar raporundan derlediği verilere göre, eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi.

İkinci el araç satışında dikkat çeken gelişme: Yüzde 15 düşüş gözlendi!

İLANA ÇIKAN ARAÇ SAYISI ARTTI

Eylül ayında online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 84 artışla 300 bin 946 adet olarak gerçekleşti.

İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 64'ü, başka bir ifadeyle, ilana çıkan her 10 araçtan 6'sı satıldı.

İkinci el araç satışında dikkat çeken gelişme: Yüzde 15 düşüş gözlendi!

SATILAN ARAÇLARIN YÜZDE 24,5'İNİ 1-4 YAŞ ARALIĞINDA

Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 67 bin 306 adetlik satış ve yüzde 41,9 pay ile C segmenti oldu.

Bu dönemde, toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

İkinci el araç satışında dikkat çeken gelişme: Yüzde 15 düşüş gözlendi!

Eylül ayında online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 24,5'ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 49,3'ünü 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 26,2'sini de 11 ve üzeri yaşındaki araçlar oluşturdu.

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti.

Eylülde, 2. el online pazarda araç fiyatları geçen aya göre yüzde 12,7, "100" olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 yılının aralık ayına göre de ortalama yüzde 49,1 artış belirlendi.

İkinci el araç satışında dikkat çeken gelişme: Yüzde 15 düşüş gözlendi!

İLK 9 AYDA SATIŞLAR YÜZDE 26 YÜKSELDİ

Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde (Ocak-Eylül 2020) ise online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 593 bin 856 adet satış yapıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Geçen sene aynı dönemde 1 milyon 268 bin 200 adet satış gerçekleşmişti.

Ocak-Eylül döneminde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.

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İkinci el araç satışında dikkat çeken gelişme: Yüzde 15 düşüş gözlendi!
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