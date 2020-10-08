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| Bakan 'tan açıklaması: Kasım'da açılıyor

haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Bilişim Vadisi'nde stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız."

AA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:30 Son Güncelleme: 8.10.2020 10:40 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Mustafa Varank'tan Bilişim Vadisi açıklaması: Kasım'da açılıyor

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.

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SON DAKİKA | Bakan Mustafa Varank'tan Bilişim Vadisi açıklaması: Kasım'da açılıyor
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