Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankBilişim Vadisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız."
Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:30Son Güncelleme: 8.10.2020 10:40ABONE OL
Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.
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SON DAKİKA | Bakan Mustafa Varank'tan Bilişim Vadisi açıklaması: Kasım'da açılıyor