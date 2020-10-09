Iğdır Üniversitesi Öncülüğünde Iğdır Ovasında Çilek Yetiştiriciliği Başladı

Çalışma ile ilgili bilgi veren Tarımsal Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eren Özden, çileğin ülkemizin belirli kesimlerde ticari olarak geniş çapta yetiştirilebildiğini ve yıl içi fiyatları bakımından en istikrarlı meyveler arasında olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalar neticesinde Iğdır'da çileğe büyük bir talep olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Özden, ancak bu meyvenin kolay bozulabilir yapısı ve başka bölgelerden gelen nakliyelerdeki sıkıntılar nedeniyle yıl içinde 2-3 hafta gibi kısa bir süre Iğdır'daki manav ve marketlerde bulunabildiğini ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Özden açıklamasının devamında; "yaptığımız girişimler sonucu Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile yapılan ikili anlaşma ile Merkezimize farklı ekolojilere dayanıklı 10 farklı çilek çeşidinden yaklaşık 1000 adet fide hibe edildi. Melekli çiftliğimizin yanı sıra model olarak belirlenen çiftçimiz ile birlikte eş zamanlı olarak hem açıkta hem de örtü altında dikimi yapılan çilek fidelerinin yetişme karakterleri takip edilerek, nihayetinde Iğdır ovasında hem açıkta hem de örtü altı koşullarında yüksek verimli ve kaliteli çilek çeşidini belirlemeyi amaçlıyoruz. Elde edilen sonuçlar bölge çiftçileriyle paylaşılarak hem Iğdır ovasında yeni bir tarımsal ürünün yetiştirilmesi sağlanacak, hem de üreticilerimizin daha yüksek gelir elde etmesine katkı sunulacaktır" şeklinde konuştu.