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haberi: Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Temassız sisteme geçiliyor...

salgını nedeniyle dünyada öne çıkan temassız işlemler restoranları ve iş yerlerini de dönüştürüyor. Gelen haberine göre; Türkiye’nin en yaygın 2 bin restoranı tamamen temassız sisteme geçiyor. TURYİD Başkanı Kaya Demirer, “ dışındaki her şeyin temassız olacağı bir sistemi hayata geçireceğiz” dedi ve yeni dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PINAR ÇELİK PINAR ÇELİK
Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:12 Son Güncelleme: 9.10.2020 09:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Temassız sisteme geçiliyor...

Restoranlarla ilgili haberi geldi. Daha önce sadece ödemelerin ve menülerin dijital ortamda yapıldığı restoranlarda artık dışında bütün işlemler temassız olarak gerçekleştirilecek. Turizm, Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, TURYİD üyesi 2 bin işletmenin dahil olduğu bir aplikasyonla siparişten ödemeye, faturadan siparişe kadar servis dışında her işlemi temassız olarak yapabilecekleri bir sisteme geçmeye hazırlandıklarını söyledi.

Son dakika haberi: Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Temassız sisteme geçiliyor...

MASA TAKİBİ KASADAN YAPILACAK

Bahşişi dahi temassız olarak alacaklarının altını çizen Demirer, "Kredi kartı üzerinden bahşiş de verilebilecek bir sisteme geçiyoruz. Halihazırda online bahşiş kapıya veren firmalar tarafından kullanılıyor. Biz bunu restoranlarda da kullanmaya başlayacağız" dedi. Derneğe üye 2 bin restoranın Türkiye'nin cirosunun yüzde 25'ini oluşturduğunun altını çizen Demirer, "Sistemle verilen sipariş kasaya ulaşacak. Masa takibi de kasadan yapılacak. Garsonlar sadece servisi yapacak. Kalan tüm işlemler online ve kredi kartı üzerinden ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Temassız sisteme geçiliyor...

MUTFAKLAR ORTAK OLACAK

Bir yandan da eve hizmetlerinin lüks restoranları da içine aldığını dile getiren Demirer, dolayısıyla bu alana girmeyen bir segment kalmadığını, pandeminin buna mecbur bıraktığını söyledi.

Son dakika haberi: Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Temassız sisteme geçiliyor...

Ortaya çıkan durum nedeniyle dünyada 'ghost kitchen' denen ortak mutfak kullanımı sisteminin ortaya çıktığını belirten Demirer, şunları anlattı: "Bildiğiniz tüm iyi restoranlar sipariş verdiğinizde ortak bir mutfağı kullanıyor ama siz bunu bilmiyorsunuz. Bu şekilde markalar maliyetleri ortak paylaşıp tüketiciye de daha uyguna menü ulaştırıyor. Yakında bunları da konuşacağız."

Son dakika haberi: Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Temassız sisteme geçiliyor...

TEDARİKÇİLER İÇİN ŞİRKET KARTI

Bir yandan da Ziraat Bankası ile sadece tedarikçi ödemeleri için kullanabilecekleri makul faiz oranlı bir kredi kartı için 6 aydır çalıştıklarını dile getiren Demirer, şirket kredi kartı mekanizmasıyla yeme-içme sektörü için alternatif bir finansman kaynağı yaratılacağını, sektörde çarkların dönmesi açısından bunun önemli olduğunu kaydetti.

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Son dakika haberi: Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Temassız sisteme geçiliyor...
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