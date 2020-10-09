Son dakika haberi: Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Temassız sisteme geçiliyor...

MASA TAKİBİ KASADAN YAPILACAK

Bahşişi dahi temassız olarak alacaklarının altını çizen Demirer, "Kredi kartı üzerinden bahşiş de verilebilecek bir sisteme geçiyoruz. Halihazırda online bahşiş kapıya servis veren firmalar tarafından kullanılıyor. Biz bunu restoranlarda da kullanmaya başlayacağız" dedi. Derneğe üye 2 bin restoranın Türkiye'nin restoran cirosunun yüzde 25'ini oluşturduğunun altını çizen Demirer, "Sistemle verilen sipariş kasaya ulaşacak. Masa takibi de kasadan yapılacak. Garsonlar sadece servisi yapacak. Kalan tüm işlemler online ve kredi kartı üzerinden ilerleyecek" ifadelerini kullandı.



