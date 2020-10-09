Son Dakika: Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları ne kadar olacak?

Ocak ayının gelmesine kısa bir süre kala, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı milyonlarca vatandaş tarafından yakından araştırılmaya başlandı. Yapılacak zam miktarından önce 2000 sonrası emekliler için intibak düzenlemesi konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere 2000 öncesinde emekli olan vatandaşlar için daha önce intibak düzenlemesi gerçekleştirilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Peki, İntibak zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları ne kadar olacak? İşte detaylar

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.