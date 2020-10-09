Temassız restoran dönemi başlıyor

KOVID-19 salgını nedeniyle dünyada öne çıkan temassız işlemler, restoranları da dönüştürüyor. Öyle ki daha önce sadece ödemelerin ve menülerin dijital ortamda yapıldığı restoranlarda artık servis dışında bütün işlemler temassız olarak gerçekleştirilecek. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, TURYİD üyesi 2 bin işletmenin dahil olduğu bir aplikasyonla siparişten ödemeye, faturadan siparişe kadar servis dışında her işlemi temassız olarak yapabilecekleri bir sisteme geçmeye hazırlandıklarını söyledi. Bahşişi dahi temassız olarak alacaklarının altını çizen Demirer, "Kredi kartı üzerinden bahşiş de verilebilecek bir sisteme geçiyoruz. Halihazırda online bahşiş kapıya servis veren firmalar tarafından kullanılıyor. Biz bunu restoranlarda da kullanmaya başlayacağız" dedi. Derneğe üye 2 bin restoranın Türkiye'nin restoran cirosunun yüzde 25'ini oluşturduğunun altını çizen Demirer, "Sistemle verilen sipariş kasaya ulaşacak. Masa takibi de kasadan yapılacak. Garsonlar sadece servisi yapacak. Kalan tüm işlemler online ve kredi kartı üzerinden ilerleyecek" ifadelerini kullandı.Bir yandan da eve servis hizmetlerinin lüks restoranları da içine aldığını dile getiren Demirer, dolayısıyla bu alana girmeyen bir segment kalmadığını, pandeminin buna mecbur bıraktığını söyledi. Ortaya çıkan durum nedeniyle dünyada 'ghost kitchen' denen ortak mutfak kullanımı sisteminin ortaya çıktığını belirten Demirer, şunları anlattı: "Bildiğiniz tüm iyi restoranlar sipariş verdiğinizde ortak bir mutfağı kullanıyor ama siz bunu bilmiyorsunuz. Bu şekilde markalar maliyetleri ortak paylaşıp tüketiciye de daha uyguna menü ulaştırıyor. Yakında bunları da konuşacağız."BİR yandan da Ziraat Bankası ile sadece tedarikçi ödemeleri için kullanabilecekleri makul faiz oranlı bir kredi kartı için 6 aydır çalıştıklarını dile getiren Demirer, şirket kredi kartı mekanizmasıyla yeme-içme sektörü için alternatif bir finansman kaynağı yaratılacağını, sektörde çarkların dönmesi açısından bunun önemli olduğunu kaydetti.