Turizmcilere müjde

Küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınının hasarlarını gidermek için hükümet yeni bir destek paketi daha hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un SABAH'a müjdesini verdiği pakete göre, virüsün en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizme, kamu ve özel bankaların katılımıyla, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle finansman desteği sağlanacak. Edinilen bilgilere göre, bankalar 8 milyar KGF kefaletiyle sektöre 10 milyar TL'lik destek verilecek.



FAİZ % 14.5, 1 YIL ÖDEMESİZ

Destek paketinde faizin yüzde 14.5 olması bekleniyor. Değişken faizli olması durumunda da Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF O/N) üzerine 250 baz puan eklenecek. Ancak KGF destekli kredinin faizi yüzde 16'yı geçemeyecek. Kredi 1 yıl ödemesiz, 48 ay vadeyle kullandırılacak.







40 MİLYON TL'YE KADAR…

Turizmciler, finansman paketinden ciroya göre yararlanacak. Ciro büyüklüğüne göre, 300 bin TL'den 20 milyon TL'ye kadar kredi sağlanacak. Belirli bir oda sayısının üzerindeki oteller 40 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek. KGF teminatlı krediyi alan işletmeler bankalara faturalandırma (yüzde 90'ı için) göstermek durumunda olacak. Yeni paketin turizm sektörüne nefes aldırması bekleniyor.



1O AYDA TURİST SAYISI 11.5 MİLYON

TÜRKİYE, yılın başında 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri bekliyordu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan ve sınırları kapatan virüs nedeniyle turizmde beklenen gerçekleşmedi. Ocakağustos döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 73.94 düşüşle 9 milyon 271 bin oldu. Geçen yıl 8 aylık dönemde Türkiye'ye gelen turist sayısı 35 milyon 581 bindi. Geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'nin açılışında Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, eylülde turist sayısının 11.5 milyona çıkabileceğini belirterek, "Yılı 15 milyon turist, 11 milyar dolar gelirle kapatırız. Emsal ülkelerin bir miktar üzerinde… Ama şunu söyleyebilirim, 2021-2020'den daha iyi olacak" demişti.

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