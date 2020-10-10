30 odaya güvenli sertifika şartı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine de "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla yayımlanan yeni genelge ile "Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi"nin "Güvenli Turizm Sertifikası" bölümünde değişiklik yapıldı. Buna göre, Bakanlık belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerinin sertifika alması zorunlu olacak. Bakanlık tarafından 1 Temmuz'da yayımlanan söz konusu genelgede, 'Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerine getirilmişti. ANKARA