Takibe düşen sayısı 8 ayda % 55 azaldı

Pandemı döneminde ekonomiye destekleyici yönde atılan adımlarla sağlanan kredi genişlemesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) takip sürelerini 180 güne çıkarması, bireysel kredilerde takibe düşenlerin sayısını, son yılların en düşük seviyesine çekti.Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, bu yılın ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 1 milyon 86 binden 486 bin kişiye indi. Aynı dönemde, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yüzde 53.5 azalarak 278 bin kişiye, bireysel kredi borcunu ödemediği için takibe düşenlerin sayısı ise yüzde 59.2 azalarak 3020 bini düştü.Ağustos ayı itibarıyla bakıldığında, bireysel kredi borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı yüzde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 azalarak 68 bin 815'e, kredi kartı borcunu ödemediği için takibe düşenlerin sayısı ise yüzde 48 azalarak 47 bin 710 kişiye geriledi.BANKALARIN 2019'un ağustos ayında 535.6 milyar TL olan nakdi bireysel kredi hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 49 artarak 799.1 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredilerin, bankaların toplam kredi hacmindeki payı yüzde 20.8'den 22.6'ya çıktı. Aynı dönemde tasfiye olunacak bireysel krediler 12.9 milyar liradan 12.5 milyara, tasfiye edilecek kredi kartı alacakları ise 8.2 milyar liradan 7.2 milyara indi. Verilere göre bankaların geçen yılın ağustos sonunda 2 trilyon 580 milyar lira olan nakdi kredi hacmi, 2020'nin aynı döneminde 3 trilyon 529 milyar liraya ulaştı. Tasfiye olunacak krediler ise 133.3 milyar liradan 165.7 milyar liraya yükseldi.