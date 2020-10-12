SON DAKİKA | Bakan Dönmez'den Oruç Reis açıklaması: Akdeniz'in röntgenini çekecek...

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez NAVTEX ilanının ardından demir alan Oruç Reis gemisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı." dedi.

AKDENİZ'İN RÖNTGENİNİ ÇEKMEK İÇİN DEMİR ALDI

Bakan Dönmez sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.