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| Bakan Dönmez'den açıklaması: 'in röntgenini çekecek...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı gemisiyle ilgili açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, ’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:17 Son Güncelleme: 12.10.2020 11:30 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Dönmez'den Oruç Reis açıklaması: Akdeniz'in röntgenini çekecek...

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez NAVTEX ilanının ardından demir alan Oruç Reis gemisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı." dedi.

AKDENİZ'İN RÖNTGENİNİ ÇEKMEK İÇİN DEMİR ALDI

Bakan Dönmez sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Oruç Reis'e yeniden sondaj görevi

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SON DAKİKA | Bakan Dönmez'den Oruç Reis açıklaması: Akdeniz'in röntgenini çekecek...
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