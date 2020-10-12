Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Güncel kredi faiz oranları yakından takip eden vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Bankalar da müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor. Öte yandan uzmanlar kredi faiz oranlarında düşüş beklentisinin vatandaşlar tarafından dillendirildiğini belirterek önümüzdeki süreçte yeni kredi faiz indirimleri yaşanabileceğini belirtiyor. Biz de haberimizde kredi kullanmak isteyenler için en güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.36

İhtiyaç kredisi: 1.87