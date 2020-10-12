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haberi: Güncel ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - ...

kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Corona virüs salgını sonrası kamu bankaları (Ziraat - Vakıfbank - Halkbank) tarafından başlatılan cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faizi paketiyle başta konut ve otomobil olmak üzere birçok sektör hareketlenmiş ve rekor seviyede kredi ihtiyaç - taşıt - konut kredisi kullanılmıştı. Yılın son aylarına doğru gelinmesiyle birlikte ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar internet üzerinden 'güncel ne kadar?' 'ihtiyaç - taşıt - son durum' sorgulamalarını yaparak en yeni bilgilere sahip olmak istiyor. İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:04 Son Güncelleme: 12.10.2020 11:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

faiz oranlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Güncel yakından takip eden vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Bankalar da müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor. Öte yandan uzmanlar kredi faiz oranlarında düşüş beklentisinin vatandaşlar tarafından dillendirildiğini belirterek önümüzdeki süreçte yeni kredi faiz indirimleri yaşanabileceğini belirtiyor. Biz de haberimizde kredi kullanmak isteyenler için en güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.36
: 1.87

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.29

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.65
Taksitli : 1.99

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.31
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt : 1.81
: 1.75
Konut kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.37

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 1.30
Taşıt kredisi: 1.30
Ev kredisi: 1.25

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

1.39
Konut kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.47

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

TEB FAİZ ORANLARI:

: 1.24
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.34

Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.19
Konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.61

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Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
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