Scooter’lara yeni düzenleme

Teklifle scooterlarla ilgili de düzenleme getiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bisiklet ve elektrikli scooterların gidebileceği alanların inşası için yetki verileceğini belirten Muş, "Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterları n 15 yaşından küçük olanlar kullanamayacak. Sürücülerin sağa veya sola dönüşlerde elektrikli bisiklet ve scooterlara geçiş hakkı vermelerini zorunlu hale getiriyoruz. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa elektrikli scooterların buraları kullanmasını istiyoruz. Motorlu bisikletlerin bu yolları kullanmasına kısıtlar getiriyoruz. Elektrikli scooterları kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler, onun haricinde bir yük taşımalarını yasaklamış olacağız" şeklinde konuştu.