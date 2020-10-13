Son Dakika Haberi: Sosyal Ekonomik Destek Yardımı Ödemeleri (SED) şartları nelerdir? SED yardım ödemeleri başvuru sonucu sorgulama ekranı

SED ödemeleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere destek niteliğinde veriliyor. Sosyal Ekonomik Destek Yardımı Ödemeleri, başvurularını gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, SED ödemeleri şartları nelerdir? SED ödemeleri başvuru sonucu açıklandı mı, sorgulama ekranı!

BAKAN SELÇUK'TAN SED AÇIKLAMASI – SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada SED ayı ödemelerinin bu ayki tarihini duyurdu. SED ödemesi kapsamında 129 bin çocuk için 134 milyon ödeme yapılacağı bilgisini veren Selçuk, tarihi şu sözlerle duyurdu:

"SED ile çocukları aile yanlarında destekleyerek aile bütünlüğünü koruduklarını ve çocukların üstün yararını gözettiklerini ifade etti. Henüz SED parası hesabına yatmamış olan vatandaşların ise ödemelerin hesaplarına geçmesi için 15 Ekim tarihine kadar beklemeleri gerekiyor" dedi.

Peki, SED ödemeleri şartları nelerdir?