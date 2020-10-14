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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haberi Mahkemeden çıktı...

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haberi geldi. Mahkemeden salgını sonrası ödemelerinde güçlük yaşayan sahipleri sahipleri için emsal niteliğinde bir karar çıktı. tarafından yapılan bir başvuruyu değerlendirmeye alan mahkeme, corona virüs pandemisinin olağanüstü bir süreç olduğunu belirterek kira indirimi talebinde bulunan kişiyi haklı buldu. Söz konusu karar ile birlikte kira miktarı yarı yarıya düştü.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:13 Son Güncelleme: 14.10.2020 10:17 ABONE OL
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren son dakika haberi Mahkemeden emsal karar çıktı...

haberi: salgını sonrası cirolarında kayıp yaşayan bir sahibi, ödemek zorunda olduğu kirada sıkıntı yaşayınca konuyu mahkemeye taşıdı. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi de kiralarla ilgili emsal bir karara imza attı. Salgın sürecinin Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesi´nde belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken mahkeme, kirasını ödeyemeyen işletme sahibinin bedelini yüzde 50 oranında düşürdü.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren son dakika haberi Mahkemeden emsal karar çıktı...

Mahkemenin verdiği karar, pandemi döneminde işleri bozulduğu için kirasında indirim talep eden kiracının, belki de birkaç yıl sürecek dava süresince bedelini yarı oranda indirimli olarak ödeyebilmesi için geçici bir tedbir kararı verilmesi talebiyle ilgili olduğunu vurgulayan Sözleşme Hukuku Uzmanı Umut Yeniocak ise;

''Mahkeme, koronavirüs salgınının olağanüstü bir durum yarattığını ve bu durumdan etkilenen kiracılarının kira bedellerinde indirim talep etmesinin anlaşılır bir talep olduğu gerekçesiyle, kiracının dava süresince kirasını yarı oranda indirimli ödemesine izin vermiştir. Mahkemenin bu kararı, kiracının açtığı davanın güçlü hukuki dayanakları bulunduğunun ve dava sonunda büyük ihtimalle pandemi dönemi boyunca kira bedelinde indirim kararı verileceğinin habercisidir diyebiliriz.'' diye konuştu.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren son dakika haberi Mahkemeden emsal karar çıktı...

İNDİRİM TALEBİNİ İŞYERİ SAHİPLERİNE BİLDİRİN

YeniŞafak'ın haberine göre; Koronavirüs sonrası mağdur olan, özellikle kiracılarının bedellerinde indirim talebiyle dava açılabileceğini de kaydeden Yeniocak, bu aşamada dava açıp açmamakta kararsız olan ve kiralarını zorlanarak ödemeye devam eden kiracıların ise, noter aracılığıyla bir bildirim göndererek, kira bedellerinin tamamını ödemekte zorlandıklarını ve indirim talep ettiklerini önce işyeri sahiplerine bildirmelerinde fayda bulunduğunu belirtti.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren son dakika haberi Mahkemeden emsal karar çıktı...

Yeniocak, sahiplerince koronavirüs salgını nedeniyle işleri bozulan işletmelerin indirim taleplerinin kabul edilmemesi halinde mahkeme yolunun açık olduğunu da dile getirdi.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren son dakika haberi Mahkemeden emsal karar çıktı...

EMSAL OLARAK KULLANILABİLİR

Mağdur kiracıların dava açmaları halinde, belki de birkaç yıl sürecek dava süresince kiranın indirimli olarak ödenmesi için tedbir talebinde bulunabileceğini de aktaran Yeniocak, Bursa'da verilen kararın ise emsal olarak kullanabileceğini dile getirdi.

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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren son dakika haberi Mahkemeden emsal karar çıktı...
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