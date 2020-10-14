Son dakika: 600 bin kişinin hayatını kolaylaştıracak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru!

Son dakika haberi... Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaşırken, gövde yüksekliğinin tamamlanmasına 35 metre kaldı. Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor.

120 saniyede Yusufeli Barajı inşaatı görüntülendi | Video