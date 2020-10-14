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: 600 bin kişinin hayatını kolaylaştıracak! 'nda sona doğru!

haberi: , yeni bir projesi ile daha vatandaşlarının hayatını kolaylaştırıyor. Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan ’nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaştı. çalışması "time lapse" tekniğiyle sıfırdan 240 metre ulaşan gövde yüksekliği 120 saniyede görüntülendi. Projeyle sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak. İşte merakla beklenen Yusufeli Barajı'nda son durum...

İHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:00 Son Güncelleme: 14.10.2020 09:05 ABONE OL
Son dakika: 600 bin kişinin hayatını kolaylaştıracak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru!

haberi... 'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden tamamlandığında 'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaşırken, gövde yüksekliğinin tamamlanmasına 35 metre kaldı. Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor.

120 saniyede Yusufeli Barajı inşaatı görüntülendi | Video

Son dakika: 600 bin kişinin hayatını kolaylaştıracak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru!

3 MİLYON 620 BİN METREKÜP BETON DÖKÜLDÜ

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü gövde beton çalışmanın sıfırdan 240 metreye gelen süreyi 120 dakikada "time lapse" tekniğiyle görüntüledi. Yayınlanan görüntülerde, yaz kış, gece gündüz, yağmur çamur demeden yapılan çalışma hızlandırılmış şekilde aktarıldı. 2021 yılında bitmesi planlanan gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 3 Milyon 620 bin metreküp seviyesinde beton döküldü.

Son dakika: 600 bin kişinin hayatını kolaylaştıracak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru!

, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, 'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

Son dakika: 600 bin kişinin hayatını kolaylaştıracak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru!

Projeyle üretilen sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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Son dakika: 600 bin kişinin hayatını kolaylaştıracak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru!
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