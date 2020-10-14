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haberi! Bakan Pekcan duyurdu: Belgesi olmayan yapamayacak...

haberi: Ticaret Bakanı taşınmaz ticareti düzenlemesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pekcan, "Yetki belgesi almadan yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." dedi. Pekcan emlakçılık sektöründeki yeni uygulamalarla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:02 Son Güncelleme: 14.10.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika haberi! Bakan Pekcan duyurdu: Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak...

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." dedi. Pekcan söz konusu değişiklik ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını belirtti.

Bakan Ruhsar Pekcan, "Emlak alım satımına aracılıkta %4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve vatandaşlarımızdan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak." diye konuştu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Pekcan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayide yeni hamle! Resmi Gazete'de yayımlandı...

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Son dakika haberi! Bakan Pekcan duyurdu: Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak...
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