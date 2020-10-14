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haberi: yeniden erişime açılacak! Vergilerini ödeyip ofis açacaklar...

şirketlerine yönelik yasalar meyvesini vermeye başladı. haberine göre ünlü tatil rezervasyon sitesi geri dönüyor! 'in 'de vergisini ödeyip ofis açmak için hazırlıklara başladığı belirtiliyor. Haksız rekabete neden olup vergi ödemediği için 2017'den beri Türkiye'de erişim engelli booking.com, yakın zamanda yeniden açılacak. Şirketin rekabet dengesini korumak amacıyla Türkiye'de ofis açmasından sonra erişim engelinin de kaldırılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Betül ALAKENT Betül ALAKENT
Giriş Tarihi: 14.10.2020 07:03 Son Güncelleme: 14.10.2020 07:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Booking.com yeniden erişime açılacak! Vergilerini ödeyip ofis açacaklar...

'de devleri için çıkarılan yasalar meyvelerini vermeye başladı. Dün İsveç merkezli Spotify'ın yayın lisansı alacağını açıklamasının ardından bir haberi daha geldi. Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi 'un da Türkiye'de ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Ofis açmak için çalışmalarını hızlandıran şirketin, Türkiye'de elde ettiği cirodan yüzde 7.5 vergi vereceği belirtiliyor. Son dakika gelişmesine göre ilgili adımların atılmasından sonra 'e erişim engelinin de kaldırılması bekleniyor.

Son dakika haberi: Booking.com yeniden erişime açılacak! Vergilerini ödeyip ofis açacaklar...

ERİŞİM ENGELİ VARDI

'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle 'a 2017'de erişim engeli getirilmişti. Siteye Türkiye'den giren tatilciler, otelleri sitede görüntüleyemiyordu. Yurtdışından girişlerde ise otellerin görüntülenmesine bir sıkıntı yaşanmıyordu. Aynı şekilde, Türkiye'den .com'a girenler yurtdışındaki otellere de erişebiliyordu. Şirketin Türkiye'de ofis açması ve rekabet dengesini korumak için vergi ödemeyi kabul etmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı belirtiliyor.

Son dakika haberi: Booking.com yeniden erişime açılacak! Vergilerini ödeyip ofis açacaklar...

OFİS AÇACAK!

'un Hollanda merkezindeki yetkililerinin 'de Turizm, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Türkiye'de ofis açması ve vergi ödemesi halinde faaliyetlerine devam edebileceği söylenen .com'un bu yönde çalışmalarını hızlandırdığı vurgulanıyor. Şirketin önümüzdeki günlerde ofis açacağı belirtilirken, cirodan yüzde 7.5 vergi ödemeyi kabul ettiği konuşuluyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) siteyle ilgili dava açmıştı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi sitenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti. Site avukatları karara itiraz etmişti.

Son dakika haberi: Booking.com yeniden erişime açılacak! Vergilerini ödeyip ofis açacaklar...

500 BİN TL TEMİNAT

Mahkemenin kararında, "Davalı site haksız rekabete yol açan reklamlara yer vermiştir. '' olarak en iyi fiyatları garanti eden bir sitesi kurmayı amaçlıyoruz', 'En düşük fiyatlar', '.com hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir' vb. şekilde haksız rekabete yol açan reklamların siteden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 500 bin lira teminatın yatırılması halinde daha önce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak faaliyetlerine devam etmesine karar verildi" denildi.

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Son dakika haberi: Booking.com yeniden erişime açılacak! Vergilerini ödeyip ofis açacaklar...
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