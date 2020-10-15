Son dakika | Bakanlıktan dikkat çeken 'Fatih' paylaşımı: O haber, o gemi geldi...

Son dakika haberi: Türkiye milli enerji politikaları kapsamında attığı adımların meyvelerini alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verildi.