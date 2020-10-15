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| Bakanlıktan dikkat çeken 'Fatih' paylaşımı: O haber, o gemi geldi...

: Başkan 'ın Karadeniz'deki bulunan doğal gaz miktarının edileceğini açıklaması heyecanla karşılandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da sosyal medya hesabından Fatih gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaşarak, "O haber, o gemi geldi" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:18 ABONE OL
Son dakika | Bakanlıktan dikkat çeken 'Fatih' paylaşımı: O haber, o gemi geldi...

: Türkiye milli enerji politikaları kapsamında attığı adımların meyvelerini alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından, Fatih gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Bakanlıktan dikkat çeken 'Fatih' paylaşımı: O haber, o gemi geldi...

Başkan , dün partisinin TBMM grup toplantısında şunları söylemişti:

YENİ MÜJDELER GELİYOR

"Fatih gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor."

Son dakika | Bakanlıktan dikkat çeken 'Fatih' paylaşımı: O haber, o gemi geldi...

"İnşallah cumartesi günü Fatih gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni miktarını açıklayacağız"

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Son dakika | Bakanlıktan dikkat çeken 'Fatih' paylaşımı: O haber, o gemi geldi...
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