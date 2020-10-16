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haber: İzinsiz mesajlara yasak geliyor! Çok sayıda vatandaş ediyordu

Milyonlarca vatandaşın ettiği izinsiz mesajlara kısıtlama geliyor. Gelen haberine göre; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kurduğu (İYS) 1 Aralık'ta hayata geçiyor. Yeni sistem ile müşterilerine izinsiz bayram - yılbaşı mesajı gönderip çeşitli anketler yapan şirketler artık izin alacaklar. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? Düzenleme neleri içeriyor? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:12 Son Güncelleme: 16.10.2020 09:29 ABONE OL
Son dakika haber: İzinsiz mesajlara yasak geliyor! Çok sayıda vatandaş şikayet ediyordu

haberi: Milyonlarca vatandaşı canından bezdiren izinsiz mesajlara 'un yeni sistemi ile birlikte yasak geliyor. Ticaret Bakanlığının görevlendirmesi ile başlanan projede ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve yasal yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği ifade ediliyor. İşte 'nin ayrıntıları...

Son dakika haber: İzinsiz mesajlara yasak geliyor! Çok sayıda vatandaş şikayet ediyordu

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Vatandaşların , arama ve e-posta izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri, gönderimleri edebilecekleri sisteme; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye, reklam içerikli tüm ticari elektronik iletiler dahil olacak. Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine gönderdiği iletiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, ticari işletmeleriyle ilgili üyelerine gönderdiği iletiler; devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin bilgilendirme iletileri ise vatandaşların izninin dışında olacak. İYS ile yurtiçinde tutulan kayıtlar, süresiz olarak saklanacak. İYS A.Ş. personelinin kendisi de İYS verisine erişemeyecek, İYS verisi kriptolanacak.

Son dakika haber: İzinsiz mesajlara yasak geliyor! Çok sayıda vatandaş şikayet ediyordu

BİLDİRİMLER HARİÇ

Devam eden abonelik, üyelik, ortaklık durumu, tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat bildirimleri gibi 'ler için izin gerekmeyecek. Buna karşın, müşterilere bayram ve yılbaşı kutlama mesajı gönderen, memnuniyet anketi yapan şirketler de önceden izin almak zorunda olacak.

Son dakika haber: İzinsiz mesajlara yasak geliyor! Çok sayıda vatandaş şikayet ediyordu

Vatandaşların ileti veya arama almak istememesi durumunda, hizmet sağlayıcıya 3 gün içinde bilgi verilecek. İYS üzerinden onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilmesi mümkün olmayacak.

YABANCI DA KAPSAMDA

Düzenleme, yabancı şirketleri de kapsayacak. Türkiye'de yerleşik olsun olmasın, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin, mevzuat hükümlerine uygun davranması ve İYS'ye kaydolması gerekecek.

Son dakika haber: İzinsiz mesajlara yasak geliyor! Çok sayıda vatandaş şikayet ediyordu

1 Aralık 2020'de İYS, iys.org.tr adresi üzerinden vatandaşların kullanımına açılacak, 16 Ocak 2021'e kadar reddedilmeyen tüm mevcut erişimler bu tarihten sonra da geçerli sayılacak, ancak istendiği zaman cayma hakkından yararlanılabilecek.

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Son dakika haber: İzinsiz mesajlara yasak geliyor! Çok sayıda vatandaş şikayet ediyordu
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