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haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, ihtiyaç - taşıt - ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından konut satış istatistiklerinin açıklamasının ardından ev sahibi olmak isteyenler tarafından araştırmaları hızlandı. TÜİK verilerine göre konut satışı yılın ilk 9 ayında 1.2 milyona yaklaştı. Bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını merak eden vatandaşlar da internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını arıyor. Biz de haberimizde , , Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:18 Son Güncelleme: 16.10.2020 10:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre Ocak-eylül dönemleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 arttı. Ev sahibi olmak isteyenler TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistikleriyle birlikte hakkındaki sorgulamalarını hızlandırdı. Bankalar müşterilerine çeşitli ihtiyaç - taşıt - konut kredisi oranlarını sunarken vatandaşlar da kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor?

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer özel bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34
: 1.3
Konut kredisi: 1.29

Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
: 1.65
Taksitli : 1.99

Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34
: 1.36
: 1.87

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Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.31
: 1.30
Konut kredisi: 0.99

Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.81
: 1.75
Konut kredisi: 1.30
: 1.37

Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 1.30
: 1.30
Ev kredisi: 1.25

Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

1.39
Konut kredisi: 1.31
: 1.47

Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

TEB FAİZ ORANLARI:

: 1.24
: 1.3
Konut kredisi: 1.34

Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.19
Konut kredisi: 1.58
: 1.61

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Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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