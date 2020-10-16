Son dakika haberi: Konut satış rakamları açıklandı! Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre Ocak-eylül dönemleri arasında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 arttı. Ev sahibi olmak isteyenler TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistikleriyle birlikte kredi faiz oranları hakkındaki sorgulamalarını hızlandırdı. Bankalar müşterilerine çeşitli ihtiyaç - taşıt - konut kredisi oranlarını sunarken vatandaşlar da kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor?

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer özel bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29