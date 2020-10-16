Son dakika: Turizme büyük destek! 2021 için çok önemli...

Son dakika haberi: Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Türkiye Bankalar Birliği'nin duyurduğu 'Turizm Destek Paketi Uygulaması'nı sabah.com.tr için değerlendirdi. Faruk Erdem, "Turizmde canlanmanın sağlanması ve sezonun kalan kısmının da değerlendirilmesi ve 2021 için hazırlık yapılabilmesi açısından bu kredi imkanı çok büyük önem taşıyor. Sektöre can suyu olacak bu paketin 12 ay ödemesiz olması da ayrıca işletmeler açısından önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Faruk Erdem, "Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak." dedi

Erdem, "Salgının en çok etkilediği sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Özellikle Mart-Haziran döneminde ülkelerin kapılarını kapatmaları, havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurması turizm sektörünü de derinden etkiledi. Türkiye, yılın başında 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri bekliyordu. Ancak salgın dolayısıyla turizmde beklenen gerçekleşmedi. Ocak-ağustos döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 73.94 düşüşle 9 milyon 271 bin oldu. Geçen yıl 8 aylık dönemde Türkiye'ye gelen turist sayısı 35 milyon 581 bindi." diye konuştu.

TURİZM SEKTÖRÜ CANLANACAK

Erdem, "Turizmde canlanmanın sağlanması ve sezonun kalan kısmının da değerlendirilmesi ve 2021 için hazırlık yapılabilmesi açısından bu kredi imkanı çok büyük önem taşıyor. Sektöre can suyu olacak bu paketin 12 ay ödemesiz olması da ayrıca işletmeler açısından önem kazanıyor. Bu destek sayesinde işletmeler finansman ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da istihdamın korunması sağlanacak. Ayrıca sektör, kayıplarını telafi edeceği 2021 yılına da finansman ihtiyacını karşılamış olarak girecek." açıklamasında bulundu.

BİRÇOK KOBİ VE KÜÇÜK ESNAF NEFES ALACAK

Erdem ayrıca, "Vergi ve prim borçları için yapılandırma olacağı yönündeki açıklamalar da başta turizm sektörü olmak üzere birçok KOBİ ve küçük esnafın nefes almasını borçlarını daha uzun vadede ve düşük vade oranlarıyla ödemesini sağlayacak" sözlerini kullandı.

TURİZM DESTEK PAKETİ İLE 10 MİLYAR TL KREDİ SAĞLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlendi.

Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre olacak. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu'nun internet adresinde yer alıyor.

Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.