Ekonomiye ilaç gibi paket

AK Parti, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ekonomiye etkisini azaltacak, vatandaşı rahatlatacak 43 maddelik yeni ekonomi paketini dün Meclis'e sundu. Buna göre, Varlık Barışı kapsamında miktarı ne olursa olsun yurtdışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak. Vergi ve SGK borçları yeniden yapılandırılacak. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılacak. Konaklama vergisi 1 Ocak 2022 tarihine kadar ertelenecek.



KV'Yİ 5 PUANA KADAR İNDİRME YETKİSİ

Paketle, Cumhurbaşkanı'na yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi (KV) oranını beş puana kadar indirme ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi veriliyor. Halka açıklığı ve kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla payları Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında ilk defa halka arz edilen şirketlere KV oranı indirimli olarak uygulanacak.



KISMİ ÇALIŞMAYA İSTİSNA

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi amacıyla bu kişilerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu iş yerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması amacıyla kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilecek.

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan önemli açıklamalar! Yeni istihdam paketi TBMM'de... | Video

İSTİHDAMDA '2023' VURGUSU

İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla özel sektöre kolaylık sağlamak amacıyla 2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan destek ve teşviklerin süreleri ihtiyaç duyulması halinde 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmak üzere Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. İlave istihdam sağlayan işletmelere verilen prim, vergi ve stopaj desteği de 2023 sonuna uzatılabilecek. İşsiz kalan kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlerin her ay Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilecek.

Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanacak. Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 34.34 TL destek verilecek.



KISA ÇALIŞMADA SÜRE 2021

Kısa çalışma ödeneğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verilen yetki 31 Haziran 2021'e uzatılacak. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli olan son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı 450 güne; kısa çalışma başlamadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı ise 60 güne düşürülecek.



İHRACATA DESTEK

İhracat yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının artırılması ve bu alanda oluşacak yeni pazarlarda ülkemizin payının artırılması amacıyla mükellef gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının yüzde 50'si oranında beyannamede bildirilen gelirlerden indirime gidilecek.



UEFA'YA VERGİ TEŞVİKİ

Türkiye'de oynanması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasının oynanacağı tarihe göre güncelleme yapılmak suretiyle, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar ülkede elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimlerinde sağlanan KDV istisnası süresi uzatılacak.Jokey, jokey yamağı ve antrenörleri ücret olarak yapılan ödemelerden yapılan indirim 2025'e uzuyor.







EVDE ÜRETİLENİ SATANA MUAFİYET

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında pakete ilişkin bilgi verdi. Yeni istihdam arzını karşılama amacıyla kısmı zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirdiklerini belirten Muş, Ahilik Sandığı'nın kurulma süresini 2023 sonuna kadar ertelediklerini ifade etti. Muş, "Evlerinde ürettikleri malların internet üzerinden satışını yapanlara belli şartlarda gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz. Buradaki sınır 220 bin TL. Turizmde konaklama vergisi yürürlüğünü de 2022'nin başına erteliyoruz" diye konuştu.



30 HAZİRAN 2021'E KADAR İSTEDİKLERİ KADAR GETİREBİLİRLER

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, ekonomik sermaye piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açtıklarını belirten Muş, "Burada herhangi vergi talep etmeyeceğiz. Aynı şekilde yurtiçinde de döviz, altın, menkul kıymetleri bulunanların resmi defterlere kaydedilmesinde herhangi bir vergi aranmayacak. Süresini 30 Haziran 2021 olarak belirledik" dedi. "Altın ve dövizde sınır var mı?" sorusuna Muş, "İstedikleri kadar getirebilirler" yanıtı verdi. "Vergide yeniden yapılandırma olacak mı?" sorusuna da Muş, "Vergi ve SGK prim borçlarını yapılandırılması ile ilgili şu anda teknik bir çalışma var. Tamamladığımız takdirde bu kanun teklifimizin görüşmelerinin komisyon aşamasında teklife ekleyeceğiz" yanıtını verdi.

Milyonları ilgilendiren düzenleme! Yıl sonuna kadar ertelenecek: Ve TBMM'de kabul edildi...