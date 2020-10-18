Kobi’lere online ödemede bakiyem kolaylığı geliyor

Pandemi döneminde ödeme dengesini kurup yönetmek nakit akışında sıkıntı yaşamayı engelliyor. Ödeme işlemi ne kadar hızlı ve avantajlıysa müşterileri ve bayi kanalını yönetmek de o kadar kolay oluyor. Bakiyem girişiminin Kurucu Ortağı Umut Yalçın, Mobil Pos uygulamasıyla KOBİ'lere sundukları hizmeti şöyle anlatıyor: "Mobil Pos uygulamamız firmaların bir fiziki pos cihazına ihtiyaç duymadan zaman ve yer fark etmeksizin ödeme almalarını sağlarken, online ticaret odaklı olan Sosyal Bakiyem ve Pazar Bakiyem çözümlerimiz firmaların bir web sitesi olmadan da online olarak ürünlerini satışa sunmalarını ve kredi kartı ile ödemelerini almalarını sağlıyor. Bayi Bakiyem ve Saha Bakiyem çözümlerimiz ise bir şirketin sipariş-ödeme alma süreçlerini iyileştirmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için şirketin Muhasebe ve CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşen yazılım hizmetleridir. Ağırlıklı olarak firmalarımız Mobil Pos uygulamamızı ve Pazar Bakiyem ürünümüzü kullanıyorlar. Ürün özelliği olarak ise link ile ödeme, QR kod ile ödeme ve tekrarlayan ödeme gibi özelliklerimiz yoğun kullanılıyor. Kullanıcı hikayelerinden ilginç örnekler varsa, bu hikayeler. Kullanıcı deneyimlerimizde bizi en çok gururlandıran konu müşterilerimiz ile aramızda kurduğumuz organik bağ. Bizim büyümemizde ve gelen başvurularımızda müşterilerimizin referansları oldukça önemli bir yere sahip. Müşterilerimizin yüzde 50'sinden fazlası memnun müşteri referansı ile gelen firmalarımız."Bakiyem.com'un şu anda bin 500'ün üzerinde müşterisi olduğunu ifade eden Umut Yalçın, "Kurulduğumuz yıldan itibaren toplamda 135 milyon TL'lik bir işlem hacmi elde ettik. Şu anda ödeme çözümlerimizi kullanan firmalarımızın sistemimizden geçirdiği aylık minimum 10 milyon TL işlem hacmimiz oluyor. Ödeme çözümlerimizi kullanan firmalarımızın sistemimizden geçirdiği günlük minimum 300 bin TL işlem hacmimiz oluyor. Geçtiğimiz eylül ayı verilerine baktığımızda yıllık yüzde 175 büyüme gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye'de ve KKTC'de kurulmuş firmalara Bakiyem Ödeme Çözümleri'ni sunuyoruz fakat ilerleyen zamanlarda Ödeme Çözümlerimizi yurtdışına açmayı planlıyoruz. İş Bankası'nın desteklediği Workup Girişimcilik Programı'nın yönlendirmeleri sayesinde Avrupa pazarına açılım konusunda stratejik planlarımızı oluşturmaya başladık ve kısa bir süre içinde Avrupa'da ödeme çözümlerimizi sunmaya başlayacağız" diye konuştu.KOLAY ve anlaşılır arayüzüne sahip olduğu için sıfır eğitim maliyeti olduğunu belirten Umut Yalçın, "Tek bir panel üzerinden ihtiyaç duyulan tüm ödeme çözümlerimize ulaşılabiliniyor. Örneğin kart saklama ve tekrarlı ödeme özelliğini ek bir platforma gerek duymadan ve ek ücret ödemek zorunda kalmadan aynı panel üzerinden yapabiliyorlar. Pazar Bakiyem ürünümüzü ilk geliştirdiğimiz zaman deneyimlediğimiz bir tecrübe oldu. Pazar Bakiyem'i test amaçlı olarak müşterilerimizin panellerine ekledik ve onlara nasıl kullanılacakları hakkında bir bilgi vermedik. Birkaç gün sonra müşterilerimizin mağaza sayfalarını oluşturarak 700'den fazla ürünü mağazalarına eklediklerini gördük. Bu, önceliğimiz olan kolay kullanım özelliğimizi ürünlerimizde sağlayabildiğimizi bize gösterdi" dedi.PANDEMİ sürecinde e-ticaret ve temassız ödemeye yönelimin artmasının kullanımı pozitif etkilediğini belirten Umut Yalçın, "Pandemide, sahada satışı olan firmalar da e-ticaret'e yöneldi. Diğer bir yandan ise halen sahada satışa devam eden firmalar için ise pandemi sürecinde temas içermeyen ödeme çözümlerinin yaygınlaşması ile de link ve QR kodla ödeme gibi ürünlere talep arttı. Özellikle gıda sektöründe de online alışverişe yönelimin artması sonucu tarım ürünlerinde direk üreticiden tüketiciye satış rağbet kazandı ve bu doğrultuda Antalya'nın çeşitli ilçelerinden tarım yapan kişiler bize ulaştı. Pazar Bakiyem ürünümüz ile kendi ürettikleri organik sebze ve meyveleri mağaza sayfalarından Türkiye'nin bir çok yerine online satışa sundular" dedi