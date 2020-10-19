Vergi borçları ve SGK prim borçları yapılandırma nasıl yapılır? Vergi borçları ve SGK prim borçları yapılandırma işlemi!

Vergi borçları ve SGK prim borçları yapılandırma nasıl yapılır? İşveren ve çalışanları yakından ilgilendiren konuyla alakalı olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan açıklama geldi. Vergi ve SGK prim borçları yapılandırma çalışmalarının devam edildiği kamuoyuna duyuruldu. Konuyla ilgili olarak çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacağının bilgisi verildi. Peki Vergi borçları ve SGK prim borçları yapılandırma nasıl yapılır?
Geçtiğimiz günlerde TBMM'de yeni istihdam paketine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muş, vergi ve sgk borç yapılandırmasına ilişkin açıklamasında "Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin beklediği vergi ve sgk borç yapılandırmayla ilgili önemli bilgiler verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamasında; Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız."
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesi öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.
Yapılandırmanın nasıl olacağıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" dedi. *
Basın mensuplarının 'sicil affı gelecek mi?' şeklinde soruna yanıt veren Muş şöyle dedi:
"Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil