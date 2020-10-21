Başkan Erdoğan imzaladı! Yüzde 75 hibe ödenecek...

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurmasına yönelik yatırımları, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine alet ve ekipman ile hayvan alımı yüzde 50 hibe ile desteklenecek.

HAYVANCILIK YATIRIMLARINA DESTEK

Yetiştiricilerce, 9 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.