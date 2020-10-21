KKTC yatırım üssü oluyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar'ın kazanmasının ardından Türk işadamları yeni yatırım projeleri için araştırmalara başladı. Yenilenebilir enerjiden tarıma, eğitimden sağlık turizmine kadar her alanda büyük potansiyeller taşıyan KKTC'ye Türk işadamlarının ilgisi artıyor. Türkiye'nin su sorununu çözmesiyle Antalyalı üreticiler binlerce dönümlük sera üretimi için araştırma yapmaya başladı. İşadamları çilek, zeytin gibi katma değeri yüksek ürünler için KKTC'li yetkililerle görüşüyor. İsrailli konut şirketleri Magosa-Karpaz arasındaki İskele bölgesine konut projelerine başladı. 500 konutluk projede Rus, Çinli ve İranlılar'ın ev aldığı öğrenildi. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Ersin Tatar'ın KKTC'nin beşinci Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından ekonominin gelişeceğini belirterek, "Bugüne kadar KKTC'de bir bürokratik engelleme, tuzu kuru bazı yetkililerin yatırımcı istememe halleri vardı. Sanki KKTC, İsveç gibi bir ekonomi olmuş da turist veya yatırımcı gelsin istenmiyordu. Şimdi Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle her şey değişecek. Türkiye de bizi desteklediğinde yeni atılımlar başlayacaktır" dedi. KKTC ekonomisinin ana sektörlerinin turizm, yükseköğrenim ve inşaat sektörleri olduğunu söyleyen Avunduk, büyük bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması için de adımların atıldığını vurguladı. Avunduk, özellikle konut, arazi ve işyeri yatırımına yönelik büyük ölçekli projelerin başladığını belirterek, "İsrail, Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerinden talep var. Turizmde İsrailli yatırımcıların yatırımları olmakla beraber yükseköğrenim, sanayi ve diğer alanlarda Türkiye hariç dış yatırım sınırlı" diye konuştu.İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da, Türkiye'den önemli grupların KKTC'de yatırım için araştırma yapmaya başladığını söyledi. Zeytinoğlu, "Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla yeni dönem başladı. Eski dönemin bitmesi yeni yatırımların önünü açacak. Konuyu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ileterek, teşvik verilmesini isteyeceğiz" dedi.