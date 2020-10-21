Son dakika haberi: SABAH TOGG'un AR-GE merkezine girdi! Yerli otoda hedef 175 bin

Yerli otomobille ilgili son dakika haberi geldi. 2018'de Türkiye Otomobil Girişim Gurubu tarafından yerli otomobil üretmek amacıyla kurulan TOGG, dünyanın önde gelen li-lon Batarya üreticisi Farasis ile iyi niyet anlaşması yaptı. Yapılan iyi niyet anlaşması ile yerli otomobillere batarya üretimi için harekete geçildi. Anlaşamaya göre bataryaların kimyası, hücresi, modülü ve paketleri 2021 başında otomotiv dışı sektörler içinde enerji sektöründe üretilecek
HER YIL 175 BİN ADET
Yaşanan bu gelişmelerin ışığında SABAH TOGG' un Gebze Bilişim Vadisinde bulunan AR-GE merkezine girerek, Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın test ettiği modelin de bulunduğu 2 suv model ve daha sonradan üretimi planlanan Sedan modeli yerinde görüntüledi. Dışarıdan bakıldığında yalın ve sade bir görünüme sahip, içerisinde ise ileri teknoloji donanımlarının bulunduğu nefes kesen araçların, 2022 yılında banttan ineceği belirtilirken, 5 faklı modelden her yıl 175 bin adet, 2030 yılı sonuna kadar ise 1 milyon yerli otomobilin üretilmesi hedefleniyor.
4 BİN 300 KİŞİ ÇALIŞACAK
İlk tanıtımı 21 Aralık 2019 da yapılan milli otomobilimizin Bursa Gemlik'te kurulan tesisi ise hızla ilerliyor. Tasarım, test merkezi, müşteri deneyim merkezi ve ailelerin teknolojiyi ile eğleneceği mobilite dönüşüm parkında bulunacağı tesislerinde hızla ilerlediği, bölgede zemin güçlendirme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şu anda toplamda 275 personelin görev yaptığı TOGG' de tesislerinde faaliyete girmesi ile toplam 4 bin 300 kişi çalışacağı öğrenildi.
YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ
TOGG alt yapısından, konum bazlı uygulamalara, diğer akıllı cihazlarla bağlantıdan, akıllı park uygulamalarına, üyelik bazlı ulaşım hizmetlerinden, otomobilin yazılımı ve kablosuz güncellemeye kadar yeni birçok hizmeti içerecek ve yaşamımızı kolaylaştıracak. Ayrıca modellerindeki dış tasarımda yer alan belirgin ve keskin hatlar, otomobilin sağlam ve güçlü karakterini yansıtacak.
Modern ve özgün tasarımın bulunduğu otomobillerde, Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenmiş motiflerde yer alıyor. Tüm yolcuları kucaklayan dijital eğlence bilgi ekranı, hem bilgilerin kolaylıkla takibine, hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor.
KESİNTİSİZ SEYAHAT İMKANI
Ayrıca 300 veya 500 km menzil sağlayan pil ile en uygun olanı seçebilecek, uzun yolculukları dahi planlayabilecekseniz. Örnek vermek gerekirse yüzde yüz şarj ile yola çıkarak İstanbul'dan İzmir'de ki akrabalarınıza veya Ankara'dan Antalya'ya kesintisiz bir seyahat yapabilecekseniz.
100 KM'YE 4.8 SANİYEDE ÇIKACAK
Gelişimine öcülük edeceğimiz yaygın şarj alt yapısı sayesinde otomobilinizi hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecekseniz. Otomobilin performansı ise mükemmel olacak 4.8 saniyede yüz kilometre hıza ulaşacak.