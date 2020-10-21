Son dakika haberi: SABAH TOGG'un AR-GE merkezine girdi! Yerli otoda hedef 175 bin

HER YIL 175 BİN ADET

Yaşanan bu gelişmelerin ışığında SABAH TOGG' un Gebze Bilişim Vadisinde bulunan AR-GE merkezine girerek, Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın test ettiği modelin de bulunduğu 2 suv model ve daha sonradan üretimi planlanan Sedan modeli yerinde görüntüledi. Dışarıdan bakıldığında yalın ve sade bir görünüme sahip, içerisinde ise ileri teknoloji donanımlarının bulunduğu nefes kesen araçların, 2022 yılında banttan ineceği belirtilirken, 5 faklı modelden her yıl 175 bin adet, 2030 yılı sonuna kadar ise 1 milyon yerli otomobilin üretilmesi hedefleniyor.