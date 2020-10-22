Beyaz eşyacılar pandemiye rağmen büyüdü

TÜRKİYE Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, 6 ana ürün grubunda 2020'nin ilk 9 ayında satış hacmini bir önceki yıla kıyasla yüzce 14 artırdıklarını söyledi. Geçen yıl eylül ayına göre bu yıl eylülde adet bazında yüzde 21 artış yakaladıklarını belirten Dinçer, "Geçen yıl eylülde 569 bin adet olan iç satış hacmi bu yıl 689 bine yükseldi. Böyle zor bir sene için çok iyi bir sonuç olduğuna inanıyoruz" dedi. Dinçer, yılın ilk 9 ayında ihracatta ortaya çıkan yüzde 6 oranındaki daralmayı ise ekonomide alınan önlemler ve Türk tüketicisinin güveni sayesinde iç satışlarla dengelediklerini kaydetti. Pandemi sürecinde panik alımlarıyla özellikle gıda stoku yapan tüketicinin buzdolabı ve derin dondurucu satışlarını artırdığını hayatın normale dönmesiyle hijyen ve sağlığın öne çıktığını dile getiren Dinçer, bu süreçte ise çamaşır ve bulaşık makinesi gibi diğer beyaz eşya satışlarının arttığını kaydetti.Türkiye'nin, yüzde 7'lik beyaz eşya üretim hacmi ile Çin'den sonra dünyanın en büyük 2'nci üretim üssü olduğunu belirten Dinçer, özellikle Avrupa'nın batısında yaşanan daralmayla Türkiye'nin öne çıktığını belirtti.