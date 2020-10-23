Dünya şehirleriyle yarışacak

SABAH Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde 'Geleceğin Şehirleri' paneli gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi Yazarı ve Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar panelist olarak yer aldı. Turkuvaz Medya Grubu'nun 2023 zirvelerinde özel sektör ve kamu otoritelerini buluşturduğunu belirten Dilek Güngör, yeni normalde şehirciliğin nasıl planlanacağını sordu. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın 2020-2023 dönemlerini kapsadığını belirten Bakan Yardımcısı Suver, "Bu plan doğrultusunda Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme projesini başlattık. Akıllı şehirlere geçiş sürecinde kullanılacak teknolojilerin birbirine uyumlu olması gerekiyor. Bu kapsamda sistemlerin standartlarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı için mevzuat çalışmalarının devam ettiğini anlatan Suver, taslağın 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanacağını kaydetti. Akıllı şehir endeksi üzerine de çalışmaların devam ettiğini aktaran Suver, 2020 yılı sonuna kadar 81 ilin akıllı şehir endeksinin hazır olacağını kaydetti.GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu da, pandemiye rağmen kentleşmenin hızla devam ettiğini belirterek, "2050'ye kadar 2.5 milyar insan kent hayatına katılacak. Salgınla birlikte ülkelerin altyapılarının ne kadar önemli olduğu görüldü. Türkiye'nin alt yapı projelerinde ne kadar başarılı olduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Türk müteahhitler bu alanda Çinliler ile yarışıyor. Ülkemizdeki mega projeler sayesinde edinilen bilgi ve tecrübeler başka ülkelere ihraç ediliyor" dedi. Şehirlerarasında rekabetin arttığını belirten Kalyoncu, "Özellikle eğitim ve sağlık gibi konular yurt dışında yaşama kararını etkiliyor. Bu anlamda Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir potansiyeli var" diye konuştu. Türkiye'de veri toplanma konusunda daha aktif davranması gerektiğine dikkat çeken Kalyoncu, şöyle devam etti: "Türkiye'de kaç adet konut var. Bunu bilmediğimiz sürece bazı şeyleri yapmakta zorlanabiliriz. Bilmediğimizi ölçemeyiz ölçemediğimizi yönetemeyiz yönetemediğimizi düzeltemeyiz. Toprak çok değerli bunu Azerbaycan'da görüyoruz. Her bir metrekaresi altın değerinde. Yaşanan krizler sektöre ders verdi. Bundan snra sektörümüz bu bilinçle devam edecek."DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, salgının konut sektörünü çok etkilediğini söyledi. Bu dönemde özel bir araştırma yaptıklarını anlatan Yılmaz, "58 binden fazla kişiye 'Nasıl bir ev istiyorsunuz?' diye sorduk. İnsanlar proje içinde yeşil alan istiyor. Konutun bahçeli, balkonlu ya da terası olsun diyor. Soğutma ve ısıtmanın yanı sıra tüm odaların birbirinden bağımsız havalandırma sisteminin bulunması, depreme dayanıklı binaların geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor" dedi. Kentsel dönüşümün sektör için büyük bir fırsat olduğunu anlatan Yılmaz, "Kentsel dönüşüme girmiş birçok kişi var ama girdiğimize çok pişman olduk. Burada yerel belediyelere çok görev düşüyor. Biz inşaat değil geliştirici projeler yapıyoruz" dedi.LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, inşaat sektörü olarak çok hızlı ve büyük projeler yaptıklarını belirterek, "Ancak pandemi döneminde gördük ki bunlar yeterli değil. Bu dönemde aslında önemli olan şey ihtiyaçlara çok hızlı cevap verebilmek. Teknolojik altyapı ve dijitalleşmeyi çok hızlı ve etkin kullanmamız gerekiyor" dedi. Kamu Özel İşbirliği (PPP- Public Private Partnership) ile özel sektörün kamu hizmeti yaptığını belirten Özdemir, "Enerji dağıtımı ile kamu hizmeti de yapıyoruz. Bu işlerde sırf Türkiye'de değil, dünya da örnek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar, pandeminin şehirleri de karantinaya aldığını belirterek, "Şehirler küresel boyutta yavaşladı. Bu teknolojiyi ağırlıklı olarak kullanma sonucunu doğurdu. 2 yıldır mekânsal strateji planını hazırlıyoruz. Bu plan ülkemiz üzerinde şehirlerimizin sahip olduğu potansiyelleri ortaya koymak için yerel yönetimleri yönlendirme planıdır. Teknolojiyi de kullanarak mekânsal planlamayla verileri ortaya koyacağız" dedi. Şehir planlamasında akıllı yaklaşımların sürdürülebilir geleceğimiz açısından önemli olduğunu belirten Kayapınar, "Kent ile kır arasında planlamanın dikkatli olması gerekiyor. 21. Yüzyılda iklim değişikliği çok dikkate alınması gerekiyor. Mesela denizlerin 2 cm yükselmesi bekleniyor. Bunun planlamasını buna göre yapmamız gerekiyor ki 50 yıl sonra kıyılarda yapılan yapılar sular altında kalmasın" dedi.