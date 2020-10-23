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haberi: Bakan Varank duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı...

haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık! , inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:15 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Varank duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank AR-GE çalışmalarıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık! Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi." dedi.

Varank, "Özel sektör inovasyon ruhunu ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, finansmanının yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi." diye konuştu.

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Son dakika haberi: Bakan Varank duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı...
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