Hükümet salgın sürecini çok iyi yönetti

ARTAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 2020'nin Türkiye için yükseliş yılı olduğunu ancak koronavirüs salgınının küresel büyümede dünyayı tehdit altına aldığını söyledi. Çetinsaya, "Salgının tesirleri şüphesiz ekonomiye de yansıdı. Ülkemizde bu süreci çok iyi yöneten hükümetimiz, reel sektöre ve işveren kesimine sağladığı destek ve teşvik paketleriyle büyük moral verdi. Birçok alanda vatandaşlarımıza maddi destek sağlandı. Sağlık alanındaki alt yapımız dünyaya örnek oldu. Bu imkan ve kabiliyet, ülkemizin temel dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterdi" diye konuştu.Koronavirüs salgınından her sektörün olduğu gibi gayrimenkulün de etkilendiğini söyleyen Çetinsaya, "Ancak konut piyasasında hareketliliğin azaldığı bir dönemde kamu bankaları güzel bir hamle yaptı ve konut kredi faiz oranlarını aşağıya çekti. Düzenlenen kampanyada Avrupa Konutları Yamanevler ve Atakent 4 B projelerimizle biz de yer aldık. Yatırımcı ve ev sahibi olmak isteyenler bu cazip şartları çok iyi değerlendirdi. Satışlarda ciddi bir artış yaşanırken kritik zamanda yapılan bu hamle biz sektör temsilcilerini de mutlu etti" şeklinde konuştu.Pandemi dönemdi açıklanan verilerin tablolara olumlu yansıdığını belirten Süleyman Çetinsaya, şöyle devam etti: "TÜİK'in açıkladığı verilerine göre 2020 Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 161 bin 278 konut satıldı. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 34.2'lik bir artış yakalandı. Pandemi sürecinde, 0.64 seviyelerine kadar inen düşük konut kredi faizin de etkisiyle konutta temmuz ayında tüm zamanların rekoru kırıldı. 2020'nin son çeyreğinde elde edilecek satış rakamlarıyla; 2017'de tüm zamanlarda kırılan 1 milyon 409 bin konut satış rakamının geçilerek yeni bir rekora imza atılacağına inanıyorum."GEÇTIĞİMİZ günlerde İstanbul'un yeni yaşam merkezlerinden biri haline gelen Ayazağa-Arıcılar bölgesinde Avrupa Konutları markasının en yenisi Çamlıvadi'yi satışa sunduklarını söyleyen Çetinsaya, "Avrupa Konutları Çamlıvadi; konumu, mimarisi ve donatılarıyla müşterilerimizden büyük ilgi gördü. Projemiz, Arıcılar'da çam ormanının yanı başında 58 bin 024 metrekare alan üzerinde yükselecek. 18 blokta toplam 855 dairenin yer alacağı projemizde 1+1'den 5+1'e kadar 5 tip daire seçenekleri bulunuyor. Projede konut teslimlerini Temmuz 2022'de planlıyoruz" diye konuştu.