Kalyon, enerjide Çin tekelini kırdı

Dünyada Hindistan, Türkiye ve Çin'in sahip olduğu ingot teknolojisinin bugüne kadarki tek tedarikçisi Çin idi, Kalyon Holding, yaptığı 460 milyon dolarlık yatırımla Çin'in elinden tek tedarikçi unvanını aldı. Hükümetin enerji yatırımlarında makine ve malzemenin belli oranda yerli ve milli olması kuralı nedeniyle Kalyon Güneş Teknolojileri, ingot yatırımını yaparak üretime başladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, 72 ingot makinesiyle güneş enerjisi panellerinde kullanılan wafer'lar için olmazsa olmaz malzeme ingotu ürettiklerini belirtti.İngot yatırımının hükümetin yerli ve milli üretim hedefinin kazancı olduğunu söyleyen Kalyoncu, "Tamamı ithalata dayanan yenilenebilir enerji üretimindeki malzemelerin Türkiye'de üretilmesi konusunda gösterilen siyasi irade Türkiye'ye kazandırıyor. Bu alanda önemli aşamalar kaydedildi. Böylece hem ithalat azalıyor hem de yeni istihdam oluşturuluyor. Tam kapasiteyle Haziran 2020'de devreye alınan fabrikada Ar-Ge merkezi ile birlikte bin 300 kişi istihdam ediliyor. Panel üretimi ve Konya Karapınar'daki enerji üretimiyle birlikte yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek" diye konuştu.Fabrikada yılda 500 megavat kapasiteli güneş paneli üretimi gerçekleşeceği bilgisini veren Kalyoncu, "Avrupa'nın nadir fabrikalarından biri ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki ilk entegre fabrikası olacağız" diye konuştu. Kalyoncu, Türkiye'nin ilk ve en büyük hücre fabrikası olan tesisin, önümüzdeki yıl Konya Karapınar'da 1.2 milyar dolar yatırımla yapmayı planladıkları güneş enerji santrali için üretim yapacağını söyledi.Fabrikada Türkiye ve Avrupa'da benzeri olmayan ingot üretiminden hücreye kadar tüm panel safhalarını kapsayan üretim yapacaklarını belirten Haluk Kalyoncu, şöyle devam etti: "Türkiye'nin milli enerji yatırım politikasını desteklemek amacıyla iki yıl önce Konya Karapınar'da kurulacak güneş santrali için düzenlenen ihaleye girdik ve kazandık. Bugün söz verdiğimiz yüzde 60 yerli üretim şartını yerine getirebilmemiz için önemli bir gün." Fabrikada yüzde 90 oranında yerli üretim yapacaklarını ifade eden Kalyoncu, "Cari açığın kapanmasına katkı sunarken, panel ithalatını ciddi anlamda düşürecek. Senelik 500 megavatlık panel üretimi ile her yıl 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Santralin üretime geçmesi ile birlikte senelik 300 milyon dolarlık bir ithalatı, yerli üretime dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ocak ayında yayınlayacağı genelge ile KOBİ'lere güneş enerjisi yatırımı yapma imkânı da tanındığını söyleyen Haluk Kalyoncu, bunun 1 gigavatlıt büyük yatırımlara gücü yetmeyen firmaların da enerji üretimi yapabilmesi anlamına geldiğini söyledi. Kalyoncu, "Güneş enerjisi ihalelerinde 10 megavatlık yatırıma da lisans verilmesi hakkı getiriliyor. 1 megavatın yatırım değerinin ortalama 450 bin dolar olduğu gözönüne alınırsa 5-6 milyon dolarlık bükçelerle küçük firmalar da enerji üretimi yapabilecek. Bu yenilebilir enerjide çok önemli bir atılım sağlayacak" dedi.