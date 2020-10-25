Dünyanın en iyi müteahhidi Türkler

Türk müteahhitlik sektörü hem inşaat kalitesi hem de belirlenen süre içinde teslim yetenekleriyle dünyanın en iyisi konumunda. Çin'le yarışan ancak kalitesi ve fiyat avantajıyla ön plana çıkan altyapı müteahhitlik sektörümüz ENR Dergisi'nin hazırladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 44 firmayla ikinci sırada yer aldı. Toplam 500 milyar dolara ulaşan pazarda yüzde 4.6 oranında pay alan sektör, yaptığı yeni projelerle tercih edilme konusunda Çin'i geçmeye başladı. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türk müteahhitlik sektörünün dünyada parmakla gösterilecek seviyeye geldiğini belirterek, "Şirketlerimiz, dünyada en iyi olarak tanınıyor. Yapılan işlerin yüksek kalitesi, bütçe içinde kalma yeteneği ve zamanında teslim özellikleri bizi tercih edilir hale getirdi" diye konuştu.Türk inşaat sektörünün ENR listesinde 44 firma ile temsil edildiğini söyleyen Özdemir, bu listede Çin'in birinci olduğunu söyledi. Özdemir, "Burada en büyük rakibimiz Çinliler, fakat bizim yurtdışındaki müşterilerden ve otoritelerden aldığımız geri bildirimlere göre Türk müteahhitleri, gerek kalite, gerekse işi zamanında ve bütçesinde bitirme konusunda Çinliler'den daha iyi. Bunu yurtdışındaki işi veren kurumlar söylüyor. Bu açıdan da Türk müteahhitlik firmalarının dünya birincisi" diye konuştu.Sektörün bir diğer özelliğinin de yurtdışında yapılan işlere yurtiçinden personel götürmesi olduğunu söyledi. Özdemir, "Yurtdışındaki işlere önemli sayıda işçi, teknik eleman ve mühendis götürüyoruz. Ayrıca kullandığımız ürünlerin büyük kısmı Türkiye'den gidiyor. Yani bir anlamda ihracat yapıyoruz. Bilgi birikimimizi katma değere çeviriyoruz" dedi.