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Yüz binleri ilgilendiren haber! beyannamelerine ilişkin ödemeler için son 3 gün...

Corona virüs salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, ertelenen ödemeleri için son ödeme dönemi geldi. Mükelleflerin, nisan ayında verilmesi gereken muhtasar ve beyannamelerine ilişkin ödemeleri 27 Ekim Salı günü sonuna kadar yapması gerekiyor

AA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 11:37 Son Güncelleme: 25.10.2020 11:44 ABONE OL
Yüz binleri ilgilendiren haber! KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler için son 3 gün...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ertelenen muhtasar ve katma değer vergisi () beyannamelerine ilişkin ödeme sürecine girildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid-19 salgınının işletmeler ve vatandaşlar üzerindeki etkisini hafifletmek için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıkladı ve çok sayıda yükümlülüğü erteledi.

Yüz binleri ilgilendiren haber! KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler için son 3 gün...

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınından ve alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin Usul Kanunu kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması sağlandı.

Uygulamayla ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan, salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin olduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler için mücbir sebep hali ilan edildi.

Yüz binleri ilgilendiren haber! KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler için son 3 gün...

Böylece, 2,7 milyon civarındaki mükellefin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin muhtasar ve beyannameleri ile bazı bildirimlerin verilme süresi yanında, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri her bir dönem için 6 ay ertelenmişti.

Yüz binleri ilgilendiren haber! KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler için son 3 gün...

KDV İÇİN BEYANNAME SÜRESİ DOLUYOR

Ertelenen yükümlülüklerinin son ödeme sürecine girildi. Buna göre, mükelleflerin nisan, mayıs ve hazirana ilişkin muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dahil) ve beyannameleri için tahakkuk eden vergiler ekim, kasım ve aralık aylarının sonunda ödenecek.

Yüz binleri ilgilendiren haber! KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler için son 3 gün...

Bu kapsamda, nisan ayında verilmesi gereken ve muhtasar beyannameleri için tahakkuk eden vergilerin ödeme süreci 27 Ekim Salı günü sonunda dolacak.

Mayıs ayında verilmesi gereken beyannamelere yönelik ödemelerin 27 Kasım, haziran ayında verilmesi gereken beyannamelere yönelik ödemelerin ise 28 Aralık gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

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Yüz binleri ilgilendiren haber! KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler için son 3 gün...
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