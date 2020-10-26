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: abonelikleri e-devletten iptal edilecek! Merakla beklenen uygulama başladı

Milyonlarca vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak hizmet bugün itibarıyla devreye girdi. Gelen bilgilerine göre artık abonelik ve hizmetleri üzerinden rahatça iptal edilebilecek. Uygulama sayesinde vatandaşın bayilere gitme zorunluluğu sona erecek. İşte e-devlet üzerinden abonelik iptaliyle ilgili ...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:57 Son Güncelleme: 26.10.2020 10:05 ABONE OL
Son dakika: Fatura abonelikleri e-devletten iptal edilecek! Merakla beklenen uygulama başladı

haberi: sayısı 200 binden fazla elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu için bayilere gitmeye gerek kalmayacak. Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

Son dakika: Fatura abonelikleri e-devletten iptal edilecek! Merakla beklenen uygulama başladı

BUGÜN BAŞLADI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren üzerinden gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

Son dakika: Fatura abonelikleri e-devletten iptal edilecek! Merakla beklenen uygulama başladı

Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.

Son dakika: Fatura abonelikleri e-devletten iptal edilecek! Merakla beklenen uygulama başladı

BAYİLERE GİTME ZORUNLULUĞU SONA ERECEK

Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini 'ten insan teması olmadan yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

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Son dakika: Fatura abonelikleri e-devletten iptal edilecek! Merakla beklenen uygulama başladı
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